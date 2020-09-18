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18.09.2020 (08:35)

Прибывшие лейтенанты Амурского объединения ВВО сдали зачеты по основным предметам специальной подготовки

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, состоялись сборы с прибывшими лейтенантами – выпускниками высших учебных заведений Минобороны России.

В течение недели в двух соединениях ВВО в Амурской области лейтенанты изучили особенности организации боевой учебы в округе, а также новации в боевой подготовке разработанные в штабе объединения.

В ходе обучения лейтенанты освоили особенности упражнения  армейской тактической стрельбы, применение штурмовых полос психологической подготовки, выполнение упражнений стрельб из различных видов стрелкового оружия по мишеням высокой реалистичности и движущимся целям.

По завершению программы сбора, молодые офицеры сдали зачеты по основным предметам боевой подготовки и выполнили упражнения по стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты. По результатам мероприятия лейтенанты – выпускники текущего года показали высокий уровень подготовки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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