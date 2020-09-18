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18.09.2020 (08:31)

Связисты авиационного объединения ЦВО организовали электронный обмен данными между командными пунктами на Урале

Связисты объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) развернули полевые командные пункты и организовали передачу данных по закрытым каналам связи в ходе тактико-специального учения на полигоне в Свердловской области.

В рамках масштабного учения, которое проходит на Урале, в Сибири и Поволжье, связисты авиационного объединения ЦВО совершили марш в новый позиционный район, отработали нормативы по развертыванию командных пунктов и организации обмена данными по закрытым цифровым каналам. В целях обеспечения непрерывного управления войсками объединения, специалисты развернули радиорелейные станции связи Р-419Л1, обеспечивающие сеанс видеоконференцсвязи. Кроме того, в ходе совершения марша военные связисты отразили нападение диверсионной группы на колонну военной техники и выполнили маскировку учебно-боевых позиций.

В тактико-специальном учении специалистов войск связи авиационного объединения ЦВО, которое продлится до 18 сентября, задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска связи
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