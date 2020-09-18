18.09.2020 (08:27)

В Амурское объединение ВВО поступила первая партия модернизированных пулеметов «Печенег»

В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную в Приамурье, поступила первая партия модернизированных пулеметов «Печенег». После модернизации ручной пулемет стал более эргономичным, появилась возможность настроек пулемета под конкретного военнослужащего, а также крепления различных прицельных приспособлений и навесного оборудования с помощью универсального механизма планки «Пикатини». Для удобства ведения стрельбы с рук появилась дополнительная регулируемая тактическая рукоять.

Ручной пулемет «Печенег» калибром 7,62 мм предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей. Он разработан на основе пулемета Калашникова (ПКМ). По сравнению с ПКМ почти вдвое повышена кучность стрельбы. Для стрельбы «Печенег» может применять всю номенклатуру существующих винтовочных патронов 7,62 мм.

В пулемёте применена система принудительного воздушного охлаждения ствола. Регулируемый газоотводный механизм позволяет эксплуатировать «Печенег» в любых климатических условиях Дальнего Востока.

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