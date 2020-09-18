18.09.2020 (07:48)

Сводный отряд Минобороны демонтировал более 300 аварийных строений в пострадавших от паводка районах Иркутской области

Личный состав сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации, который прибыл в г. Тулун Иркутской области для оказания помощи администрации и жителям Тулунского района, демонтировал более 300 аварийных домов и хозяйственных построек.

Перед началом работ военные специалисты совместно с администрацией города провели рекогносцировку местности, определили очередность и объемы работ. Для демонтажа и сноса аварийных строений инженеры используют инженерную машину разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. После чего, при помощи инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора проводятся мероприятия по выравниванию участков местности.

Сводный отряд из числа специалистов инженерных подразделений с военной специальной техникой прибыл в Тулунский район в конце августа. Все работы планируется завершить до 1 октября.

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