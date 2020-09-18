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18.09.2020 (07:34)

На Тихоокеанском флоте отметили 60-летие со дня подъёма флага ВМФ на первой атомной подлодке ТОФ «К-45»

В честь этого исторического события  Союз моряков-подводников Тихоокеанского флота провёл выездное заседание в бухте Павловского, где ранее базировалась первая  атомнная подводная лодка ТОФ «К-45», построенная в Комсомольске-на Амуре, и откуда В 1961-ом году она выходила в своё первое автономное плавание.

В ходе посещения знакового для подводников ТОФ места, председатель Союза моряков-подводников Тихоокеанского флота вице-адмирал в отставке Александр Конев и офицеры, которые в разные годы проходили службу на субмаринах, посетили объекты гарнизона, провели встречу с командованием и личным составом подразделений, которые сегодня несут службу в бухте.

Ветераны рассказали морякам-тихоокеанцам об истории создания первого соединения атомных подводных лодок ТОФ, о своей службе на подлодках, традициях подводного флота.

Также участники памятных торжеств возложили цветы к памятнику подводникам, погибшим на подводной лодке «К-122». 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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