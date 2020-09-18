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18.09.2020 (07:18)

В Бурятии завершился конкурс по полевой выучке артиллерийских батарей, имени маршала артиллерии Георгия Передельского

Подразделение  артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, завершило участие в конкурсе по полевой выучке артиллерийских батарей, имени маршала артиллерии Георгия Передельского.

В течение нескольких дней с личным составом гаубичного самоходного артиллерийского подразделения были проведены тактические учения, в ходе которых расчеты выполняли огневые задачи из САУ «Мста-С» с открытых и закрытых позиций.

Кроме того, были отработаны действия личного состава при налёте авиации условного противника, преодолении условно зараженного участка местности, отражении нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Особенностью тактических учений с артиллеристами стало выполнение огневых задач в условиях применения условным противником высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Справочно:

Конкурс проходит одновременно на нескольких полигонах страны с представителями всех военных округов. По итогам конкурса в октябре комиссия Главного командования Сухопутных войск по сумме набранных баллов, полученных на тактических учениях, определит лучшее артиллерийское подразделение Вооруженных сил РФ.

В конкурсе от ВВО принимает участие более 150 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ
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