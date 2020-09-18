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18.09.2020 (05:08)

Крупное учение стартовало с мотострелковым соединением ВВО в Хабаровском крае

Более 1 тысячи военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, подняты по учебной тревоге в рамках крупного тактического учения.

Личный состав соединения отработает современные способы ведения боевых действий в оборонительном бою. Подразделения выполнят маневры с переходом к обороне и отработают наступательные действия с использованием разведывательной беспилотной авиации и вертолетов Ка-52 «Аллигатор» соединения армейской авиации ВВО.

Особое внимание будет уделено межвидовому взаимодействию, применению авиации и современных тактических приемов.

Мероприятие станет одним из финальных этапов подготовки мотострелкового соединения ВВО в этом учебном году.  В крупном учении задействованы более 200 единиц техники,  в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, ствольная и самоходная артиллерия, РСЗО «Град», вертолеты Ка-52, Ми-8амтш, БЛА «Орлан-10».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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