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18.09.2020 (05:30)

Военнослужащие ВВО продолжают бороться с последствиями паводка в Ленинском районе Еврейской автономной области

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Еврейской автономной области (ЕАО), продолжают оказывать помощь населению Ленинского района в борьбе с паводком на реке Амур. В настоящее время, на территории района действует режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Амур за прошедшие сутки впервые за долгое время пошел на спад, снижение за сутки составило 3 см. Обстановка остается напряженной.

Личный состав соединения осуществляет наполнение и укладку мешков вдоль дорог, гидротехнических сооружений, а также вблизи жилых массивов в населенных пунктах Ленинское, Кукелево и

Нижнеленинское. Помимо этого, в местах просачивания воды, организуется немедленное восстановление заграждений. На месте организована работа оперативной группы из состава воинской части.

Всего с начала работ военнослужащие уже уложили более 100 тысяч мешков в защитную дамбу. При этом общая длинна защитных заграждений составляет более 3 тыс. метров

В ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий подтопления, военнослужащие продолжают оказывать адресную помощь жителям поселков. По просьбе местных жителей, в домах осуществляется подъем мебели, бытовой техники и продуктов питания, а также перенос имущества в более безопасные места. Помимо этого, военнослужащими проводятся работы, по недопущению проникновения воды на участки, а также восстановлению придомовых ограждений и хозяйственных построек.

Всего за последнее время, помощь оказана жителям более 60 домов. В общей сложности к работам привлечено 700 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Восточный военный округ , Паводки
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