18.09.2020 (04:22)

Истребители Су-35С и МиГ-31БМ проводят воздушные бои в рамках учения Приморского соединения армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

В соответствии с планом боевой подготовки на аэродромах в Приморском и Хабаровском краях проводится двустороннее тактическое учение частей Приморского соединения армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

К учению привлечены подразделения и части противовоздушной обороны, истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиация.

В ходе практических действий выполнено перебазирование авиационной техники из Приморье на оперативные аэродромы в Хабаровском крае. На одном из таких аэродромов развёрнут полевой лагерь с командным пунктом, откуда осуществляется руководство действиями сил соединения.

Истребители Су-35С и МиГ-31БМ в рамках учения отрабатывают тактику ведения воздушных боёв, как одиночно, так в составе пар, звеньев и отрядов. Штурмовики Су-25 и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 решают задачи по прорыву противовоздушной обороны важных объектов и условному нанесению ракетно-бомбовых ударов. Им противодействуют наземные подразделения ПВО и истребительная авиация.

В учении на различных этапах задействовано более 30 самолётов армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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