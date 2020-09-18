18.09.2020 (01:14)

В РВСН поступают новейшие тренажёры для ракетного комплекса «Ярс»

В РВСН завершено создание учебно-тренировочных средств (УТС) для подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Они включают в себя имитаторы боевой противодиверсионной машины (БПДМ) «Тайфун-М» и машины дистанционного разминирования (МДР) «Листва», тренировочный класс для специалистов-маскировщиков, а также тренажеры для подготовки механиков-водителей.

Программное обеспечение и состав информации УТС такие же, как и на реальных боевых агрегатах.

Современные кабины тренажёрных комплексов для механиков-водителей ПГРК практически не отличаются от настоящих. Дорожная или боевая обстановка проецируется на три больших экрана.

Кабина механика-водителя расположена в 2 м над землей на телескопических опорах, которые кренятся, опускаются и выдвигаются в зависимости от обстановки. Внутри верхняя панель приборов повторяет реальную, а вместо боковых – мониторы: левый отражает технические характеристики, правый передаёт изображение с камеры заднего вида.

На компьютере все происходит быстрее, чем в реальности, но главное – не затраченное время, а правильная очередность действий. Для отработки внештатных ситуаций в программу заложены различные неполадки.

Уникальность новых тренажерных систем заключается в том, что они способны создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени.

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