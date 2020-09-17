17.09.2020 (22:09)

Пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты патрулирования в Новосибирском ракетном соединении

В ходе плановых мероприятий тактической подготовки пусковые установки ПГРК «Ярс» Новосибирского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования.

В ходе занятий стратегические ракетчики отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

При совершении марша на полевые позиции колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности. По вводной, диверсанты применили отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса,

в том числе автономных пусковых установок.

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