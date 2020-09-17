17.09.2020 (15:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары завоевал «бронзу» на этапе Кубка России по маунтинбайку в Кыштыме

В поселке Слюдорудник (Кыштым, Челябинская область) завершился второй этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайку. В рамках турнира прошли соревнования в дисциплине кросс-кантри – гонка с выбыванием.

Третий результат в кросс-кантри на втором этапе Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в Кыштыме продемонстрировал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Григорий Калашников. Первенствовал в данной дисциплине Данил Салтанов. Вторым финишировал Антон Степанов.

По результатам двух этапов Кубка – первый этап прошел в начале весны в Архипо-Осиповке Краснодарского края – Калашников занял второе место в общем зачете, уступив лишь Станиславу Антонову. Третьим стал Данил Салтанов.

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