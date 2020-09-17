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17.09.2020 (21:17)

Арктическая группировка Северного флота прибыла на Чукотку

Сегодня корабли и суда арктической группировки Северного флота  под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала  Олега Голубева прибыли в район мыса Ванкарем в Чукотском море.

Большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» встали на якорь  и приступили к исследованию мест, возможных для высадок морского десанта на необорудованное побережье Чукотского полуострова.

На борту большого десантного корабля находятся подразделения морских пехотинцев Северного флота, которые уже приняли участие  в тактическом учении по защите островных и континентальных территорий России в Арктике, состоявшемся на прошлой неделе в районе якутского посёлка Тикси.

Ранее силы и войска  Северного флота отрабатывали рейдовые действия на Чукотском полуострове осенью 2018 года.

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДК, авиацией воздушно-космических  сил, а также Западного и Центрального  военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

За время арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир», БМТН «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец» прошли около 4 тысяч морских миль.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли , Арктика
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