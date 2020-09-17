17.09.2020 (20:09)

В Технополисе «ЭРА» прошла II Всероссийская научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Технологии энергообеспечения. Аппараты и машины жизнеобеспечения»

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» прошла II Всероссийская научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Технологии энергообеспечения. Аппараты и машины жизнеобеспечения».

В мероприятии приняли участие более 120 представителей научно-исследовательских организаций, ведущих профильных вузов, предприятий и технопарков России, из них 17 докторов и 48 кандидатов наук.

Пленарное заседание открыл врио начальника Технополиса доктор технических наук, профессор, полковник Андрей Морозов, который отметил: «Эта конференция создаст условия для эффективного взаимодействия органов военного управления с предприятиями промышленности на площадке технополиса «ЭРА», позволит обменяться опытом и расширить возможности участников, обладающих инновационными решениями в области обсуждаемых технологий».

В ходе пленарного заседания были рассмотрены проблемы и тенденции развития традиционных и альтернативных технологий в энергетике и системах жизнеобеспечения. Участников конференции ознакомили с результатами научно-исследовательских работ, проводимых в Технополисе в данном направлении.

Дальнейшую работу участники продолжили в рамках трех секций.

Руководителем первой секции, посвященной развитию источников и систем распределения энергии, систем жизнеобеспечения объектов Минобороны России, выступил старший преподаватель кафедры систем жизнеобеспечения объектов военной инфраструктуры Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения, кандидат технических наук, майор Павел Путилин.

Ее работа была посвящена вопросам оптимизации электропотребления, совершенствованию систем бесперебойного и автономного питания, контроля состояния энергосистем. Свои разработки представили представители предприятий и вузов.

Так, о создании автономной теплоэнергосберегающей установки рассказал заведующий лабораторией департамента машиностроения и приборостроения Инженерной академии Российского университета дружбы народов Кирилл Шкарин.

А специальное конструкторское бюро «Турбина» представило перспективы применения микрогазотурбинных энергоустановок в качестве источника аварийного и резервного питания для систем обеспечения наземных объектов Минобороны России.

Импортозамещение инновационных продуктов в области химмотологии топлива, масел, смазок и специальных жидкостей, а также методы оценки качества и эксплуатационных свойств ГСМ в различных условиях были рассмотрены в рамках второй секции. Работу секции возглавил начальник научно-исследовательского управления химмотологии 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России, заведующий базовой кафедрой «Химмотология горюче-смазочных материалов» РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, доктор технических наук, доцент Дмитрий Маньшев.

Основные выступления были связаны с технологиям создания синтетических нефтепродуктов и их заменителей из другого сырья, а также проблематике защите машин и механизмов от коррозии в ходе эксплуатации и консервационного хранения вооружения, военной и специальной техники.

Участники третьей секции обсудили развитие технологий композитных материалов для элементов индивидуальной защиты, а также защиты ВВСТ.

Значительная часть выступлений по данной теме была посвящена работам, которые проводятся в Технополисе «ЭРА» с участием, а иногда и по инициативе, операторов научных рот – военнослужащих по призыву. Они рассказали о программном моделировании пробития бронепластин, а также исследовании свойств композитных материалов на основе терморасширенного графита и характеристик отверждения и термической стабильности нанокомпозитов.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Оргкомитет принял решение о проведении мероприятия в режиме видеоконференции.

С использованием отечественных аппаратно-программных средств web-коммуникации Технополис связал специалистов в сфере энерго- и жизнеобеспечения из Анапы, Москвы, Санкт-Петербурга, Дубны, Севастополя, Керчи, Челябинска, Уфы, Казани и Новочеркасска.

Участники подготовили 53 доклада, все из которых, благодаря современным технологиям видеоконференцсвязи, удалось рассмотреть за отведенное время.

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