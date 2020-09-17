17.09.2020 (14:22)

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения в рамках импортозамещения начало серийный выпуск доплеровских измерителей скорости для вертолетов марки «Ми» и «Ка».

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения в рамках импортозамещения начало серийный выпуск доплеровских измерителей скорости для вертолетов марки «Ми» и «Ка».

В этом году положительные результаты, полученные в процессе государственных летных испытаний изделия, дали возможность начать его серийный выпуск. Доплеровский измеритель составляющих скорости обладает на сегодняшний день минимальными массогабаритными характеристиками и не имеет аналогов в России.

Разработанный измеритель утвержден для применения на вертолетах Ми-8 и Ми-171А2, также планируется его установка на бортах Ка-31 и Ка-32М.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонн груза на расстояние более 1 000 километров.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Доплеровский измеритель составляющих скорости предназначен для автоматического непрерывного измерения путевой скорости вертолета, независимо от видимости, времени года и подстилающей поверхности.

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