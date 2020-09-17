17.09.2020 (18:56)

Разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, устроив засаду, уничтожили условного противника

В рамках подготовительного этапа к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Кавказ – 2020» разведывательные подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения отработали проведение засадных действий с последующим уничтожением условного противника.

В ходе отработки практических действий, военнослужащие совершили скрытный марш-бросок в труднодоступный горный участок, через который колонна условного противника пыталась скрытно подойти к населенному пункту. Разведчики, используя специальное снаряжение и экипировку, прибыли район организации засады, провели минирование участка маршрута и организовали ведение визуального наблюдения за прохождением колонны. Подорвав головную машину, они уничтожили условного противника и отработали оперативный отход к точке сбора, с эвакуацией раненого.

Особое внимание в ходе учения уделялось, организации наблюдательных постов и приемам маскировки в горной местности.

Отработка подобных действий, проводимых по различным сценариям, направлены на совершенствование профессионального уровня подготовки разведчиков при действиях в различных условиях тактической обстановки, которые могут возникнуть в ходе практических действий в рамках предстоящего СКШУ «Кавказ – 2020».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице