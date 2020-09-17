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17.09.2020 (18:31)

Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии победили в Чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе

Военнослужащие штаба, соединений и воинских частей Западного военного округа, курсанты военных вузов, дислоцированные в Санкт-Петербургском гарнизоне приняли участие в  Чемпионате по стрельбе из штатного оружия.

Соревнования прошли в личном и командном первенствах в военно-прикладном виде спорта «дисциплина ПМ-1». Военнослужащие вели огонь из пистолетов Макарова по неподвижной цели. Первенство определялось по наибольшей сумме выбитых очков в мишенях зачетной серии.

Первое место завоевала команда Михайловской военной артиллерийской академии, второе место – команда Военно-космической академии им. Можайского, третье – команда Военного института физической культуры.

Соревнования организовывались с учетом противоэпидемиологических требований.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военная академия
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