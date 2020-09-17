17.09.2020 (17:45)

Журналистов ознакомили с мероприятиями боевой подготовки на курсах «Бастион» в центре боевой подготовки ЗВО в Нижегородской области

В Нижегородской области на базе центра боевой подготовки Западного военного округа в рамках межведомственных учебно-практических курсов «Бастион» по подготовке представителей средств массовой информации к работе в чрезвычайных и кризисных ситуациях журналистов ознакомили с особенностями работы в ходе освещения мероприятий боевой подготовки.

На полигоне Мулино им были продемонстрированы эпизоды тактических занятий танковых экипажей с ведением боевой стрельбы, занятий по вождению бронетехники. Отдельно был изучен вопрос действий представителей СМИ при попадания в засаду колонны боевой техники. Также специальное занятие было посвящено правилам безопасности при нахождении в минноопасном районе.

Представители силовых ведомств рассказали слушателям курсов об особенностях информационного обеспечения повседневной деятельности различных ведомств: о подготовке военнослужащих в Вооружённых Силах РФ, информационном сопровождении борьбы с терроризмом, профилактике наркомании и противодействия наркопреступности.

Курсы «Бастион» проходят с 13 по 20 сентября, их слушателями стали более 30 журналистов от 20 средств массовой информации из 11 регионов страны.

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