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17.09.2020 (17:17)

Сотрудникам кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии вручили грамоты начальника Генерального штаба ВС РФ

На торжественном мероприятии в 1-ом зале Ученого совета начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон вручил грамоты начальника Генштаба ВС РФ – первого заместителя Министра обороны РФ, генерала армии Валерия Герасимова представителям командования академии и сотрудникам кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова.

Грамотой «За разумную инициативу, усердие и отличие по службе» были отмечены врио начальника академии генерал-майор медицинской службы Бунин С.А. и заместитель начальника академии по клинической работе полковник медицинской службы Рыжман Н.Н.

Начальник штаба ЗВО выразил отдельную благодарность сотрудникам кафедры нейрохирургии, а также начальнику кафедры полковнику медицинской службы Свистову Д.В.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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