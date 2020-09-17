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17.09.2020 (17:01)

На объектах Минобороны Российской Федерации начался отопительный период

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России начало подачу тепла в воинские части и соединения, дислоцирующиеся в 14 субъектах Российской Федерации.

Тепло поступает на объекты Красноярского края, Мурманской, Архангельской, Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Вологодской областей, республик Коми, Саха (Якутия), Бурятия, Тыва, Удмуртская, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

Введены в зимний режим эксплуатации около 200 котельных
и 21 центральный тепловой пункт. Все объекты теплоснабжения вышли
на заданные параметры без срывов, технологических нарушений
и в установленные сроки.

Всего силами специалистов четырнадцати филиалов ФГБУ «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны России
к зимнему периоду эксплуатации осуществлена подготовка более чем 63 тыс. объектов жилищно-казарменного фонда, 4,4 тыс. объектов жилищного фонда, свыше 4 тыс. котельных и центральных тепловых пунктов, 8,2 тыс. км тепловых сетей, 2 тыс. артезианских скважин, 1,8 тыс. водонасосных
и канализационных насосных станций, 13,5 тыс. км сетей водоснабжения
и водоотведения.

Во всех филиалах ФГБУ «ЦЖКУ» работают оперативно-диспетчерские службы, для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций создано свыше 300 аварийно-ремонтные бригад общей численностью более 5,6 тыс. чел., которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной
и инженерной техникой.

Накоплен необходимый аварийный запас трубной продукции, узлов
и агрегатов для объектов теплового хозяйства, в готовности находятся мобильные котельные установки. На прикотельных складах созданы нормативные запасы жидкого (на 37 зимних суток) и твердого (на 52 зимних суток) котельного топлива.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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