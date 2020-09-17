Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.09.2020 (16:52)

В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО ликвидировали последствия условного химического заражения

На территории полка РХБ защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, состоялись практические занятия по тактико-специальной подготовке, в ходе которых военнослужащие соединения отработали действия по ликвидации последствий условного применения противником химического оружия.

Поднятые по тревоге подразделения прибыли в указанный район, после чего расчеты химической разведки провели анализ воздуха и грунта на наличие отравляющих веществ при помощи штатных средств.

Особое внимание при отработке действий было уделено проведению специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочных станций АРС-14, поступивших на вооружение в минувшем году, возимых дегазационных комплектов и тепловых машин специальной обработки.

 Кроме того, в целях маскировки района специальной обработки техники военнослужащими была применена термодымовая аппаратура ТДА-3.

Занятия по тактико-специальной подготовке со специалистами войск РХБ защиты объединения проводятся в рамках лагерных сборов. Помимо учебных задач, военнослужащие полка совершенствовали навыки в ведении наземной и воздушной разведки, действиях при применении противником различных видов ОМП.  

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Летчики морской авиации Балтийского флота выполнили плановые полеты
В ходе специальных учений на западе России артиллеристы ЗВО применили новые разведывательно-огневые комплексы
В Ленинградской области водителей общевойсковой армии ЗВО обучат вождению в экстремальных условиях
Расчеты огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ЗВО выполнили боевые стрельбы в Нижегородской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false