17.09.2020 (16:44)

Экипажи Ми-8МТВ5 российской военной базы выполнили учебные посадки на неподготовленные высокогорные площадки в Киргизии

Экипажи недавно поступивших вертолетов Ми-8МТВ5-1 Объединенной российской военной базы (ОРВБ) Кант в ходе первого летно-тактического учения, стартовавшего на полигоне в Республике Киргизия, выполнили посадки на неподготовленные площадки в высокогорье.

В рамках учения экипажи приступили к освоению бортовых систем и оборудования новых вертолетов Ми-8МТВ5-1, поступивших на вооружение военной базы в июле. В ходе тактического эпизода экипажи Ми-8МТВ5-1 провели воздушную разведку, выполнили задачи по аэронавигации и маневрированию в высокогорье в условиях разреженного воздуха на высоте около 3000 метров. После этого они около 20 раз совершали посадки на неподготовленные и необозначенные площадки.

Следующим этапом освоения новых вертолетов станет выполнение полетов с применением авиационных средств поражения днем и ночью с использованием очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1. Учение продлится до конца недели.

Как сообщалось ранее, на вооружение ОРВБ Кант в Киргизии поступило два вертолета Ми-8МТВ5-1, которые заменили более устаревшие модели. Летчики вертолетного звена прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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