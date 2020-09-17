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17.09.2020 (16:42)

В ОГРВ ПРРМ провели завершающий этап конкурса среди специалистов материально-технического обеспечения

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели завершающий этап конкурса «Армейский запас» среди специалистов материально-технического ОГРВ ПРРМ и силовых ведомств региона.

По условиям конкурса специалистам тылового обеспечения необходимо было на время установить полевую кухню и приготовить из выданного набора продовольствия суп и мясное блюдо с гарниром.

По готовности участников конкурса представить блюда судейская комиссия оценила качество приготовленной пищи по таким критериям как тепловая обработка продуктов, цвет, вкус, запах и консистенция.

Конкурс со специалистами материально-технического обеспечения проводился в три этапа: приготовление пищи по произвольной рецептуре, огневая подготовка и развертывание полевой кухни. Итоги состязания будут объявлены на церемонии закрытия состязаний между военнослужащими ОГРВ ПРРМ и представителями силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ
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