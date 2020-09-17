Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.09.2020 (16:37)

Тувинские мотострелки уничтожили лагерь условного противника на учении в предгорьях Западного Саяна

Военнослужащие горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Туве, отработали уничтожение тренировочного лагеря условного противника на учении в предгорьях Западного Саяна.

По замыслу практических действий, в ходе рекогносцировки горных маршрутов выхода войск был вскрыт район активности боевиков в труднодоступной горной местности. Для доразведки в воздух были подняты беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые вскрыли тренировочный лагерь незаконного вооруженного формирования, замаскированный в складках гор.

Командованием было принято решение уничтожить боевиков из самоходных артиллерийских установок 2С23 «Нона-СВК». Артиллеристы нанесли точечные удары по лагерю боевиков. Для уничтожения мелких групп условного противника были задействованы разведывательные группы, которые преодолели вброд горную реку на бронеавтомобилях «Тигр» и открыли огонь по неприятелю из штатного оружия и крупнокалиберного пулемета «Корд».

В учении принимало участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцирована на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тува. Штаб армии расположен в Новосибирске.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты скрыли войска от высокоточного оружия условного противника в Сибири
Военнослужащие ЦВО на учениях в Сибири применили новые способы противодействия высокотехнологичному оружию условного противника
Экипажи БМП-2 ЦВО форсировали 400-метровую водную преграду на вододроме в Свердловской области
Специальное учение с подразделениями тыла завершилось на военной базе РФ в Таджикистане

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false