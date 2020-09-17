17.09.2020 (16:30)

В рамках учения «Славянское братство-2020» российские и белорусские артиллеристы-десантники провели первые совместные стрельбы артиллерии

В рамках учения «Славянское братство-2020» военнослужащие России и Белоруссии приступили к выполнению учебных стрельб.

Псковские десантники, на вооружении которых состоят 122-мм гаубицы Д-30 и 120-мм самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С», метким огнем по различным целям, установленных на различных расстояниях уничтожили пункты управления и огневые точки условного противника на незнакомой местности.

Все мероприятия проходят в рамках боевого слаживания многонациональной тактической группы, военнослужащие двух стран совместно решают поставленные задачи, отрабатывая помимо практических стрельб вопросы взаимодействия и управления.

Справочно:

С 14 сентября с.г. на полигоне Брестский в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020».

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе учения белорусские и российские десантники отрабатывают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

Учения «Славянское братство» регулярно проводятся с 2015 года.

Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось в 2015 году на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах «Орешац» и «Пескови» в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне Брестский в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает белорусская сторона.

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

От Российской Федерации в учении принимали участие десантники Новороссийского (горного) и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений, от ССО Республики Беларусь подразделения отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединений из Витебска и Бреста, от Республики Сербия – подразделения специальной бригады Сербской армии.

В этом году учение пройдет в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

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