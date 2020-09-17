17.09.2020 (16:15)

В Адмиралтействе состоялась конференция, посвященная 105-летию со дня завершения экспедиции на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач»

В Санкт-Петербурге, в здании Адмиралтейства под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменов проведена конференция, посвященная 105-летию со дня завершения гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач».

В конференции приняли участие вице-президент Русского географического общества Кирилл Чистяков, директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин, советник генерального директора АО «РЭП Холдинг» Геннадий Маркелов, начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Константин Сперанский, начальник управления штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института АлександрМакаров, начальник высокоширотной арктической экспедиции Владимир Соколов, директор АНО «Арктический просветительский цент» Андрей Бертош, потомки и родственники известного исследователя Арктики контр-адмирала Б. А. Вилькицкого - Татьяна Борисова, Павел Тихомиров, Ирина, Анастасия и Юлия Тихомировы, представители Центра Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России, представители Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра ВУНЦ ВМФ, курсанты военно-морских учебных заведений, епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.

В своем вступительном слове главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что «Конференция, посвященная памятному историческому событию – 105-летию со дня завершения гидрографической экспедиции под руководством Бориса Андреевича Вилькицкого на ледокольных пароходах «Вайгач» и «Таймыр», которые впервые совершили переход Северным морским путем из Владивостока в Архангельск очень актуальна сегодня и имеет огромное значения в свете того, что ВМФ России активно осваивает Арктическую зону. Эта конференция подводит итоговую черту в деятельности незаслуженно забытой экспедиции, которую принято называть гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана 1910-1915 годов (сокращенно ГЭСЛО). Это была первая комплексная научная экспедиция по исследованию Арктики на специально построенных для этой цели ледокольных судах».

В своем выступлении на конференции адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что «в ходе экспедиции в 1913 году была открыта Северная Земля (тогда Земля Императора Николая II), что стало значительным географическим открытием на земном шаре. Выполнен большой комплекс гидрографических, метеорологических, аэрологических и ледовых исследований, а также наблюдений

за уровнем моря и течениями».

По информации главкома ВМФ, которую он озвучил перед участниками конференции, в день проведения этого важнейшего мероприятия был произведен полуденный выстрел из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, состоялось возложение венков на Смоленском православном кладбище к семейному некрополю Вилькицких.

«Сейчас, когда арктические районы вызывают повышенный интерес ведущих государств мира, мы обязаны помнить отважных русских моряков, патриотов своего дела и своей страны, тех, кому принадлежит приоритет

в освоении полярных просторов», – сказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, выступая на конференции.

В ходе работы конференции прозвучали выступления начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана 1 ранга Константина Сперанского на тему: «Плавание ледокольных пароходов «Таймыр» и «Вайгач» и открытие Северной Земли в 1910-1915 г.г.», представителя Северного флота полковника Сергея Чуркина на тему: «Результаты работы Комплексной экспедиции Северного флота на архипелагах Арктики в местах, связанных с деятельностью гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана», вице-президента РГО Кирилла Чистякова на тему: «Участие представителей Русского географического общества в экспедициях по освоению Арктики», советника генерального директора АО «РЭП Холдинг» Геннадия Маркелова на тему: «Корабли Невского завода для освоения Арктики».

Особый интерес вызвали воспоминания родственницы контр-адмирала Б. А. Вилькицкого – Ирины Тихомировой.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил: «Дело отечественных полярных исследователей Вилькицкого, Евгенова, Сибирякова, Седова, Русанова, Пахтусова и многих других успешно продолжают военные моряки-исследователи, которые закрепили передовые позиции нашей страны в изучении Арктики. Знаменательной вехой явились работы по изучению Центрального Арктического бассейна Северной гидрографической экспедиции в составе высокоширотных воздушных экспедиций авиадесантным методом с использованием самолетов и вертолетов. С 1961 по 1992 год осуществлена 31 экспедиция, выполнен огромный объем исследований. В удаленных и труднодоступных районах, где невозможно было использовать авиадесантный метод из-за недостаточно крепкого льда, с 1971 по 2000 год океанографические исследования проводились с атомных подводных лодок. За выполнение работ большая группа специалистов-гидрографов была удостоена правительственных наград, а наиболее отличившимся была присуждена Государственная премия СССР».

«В 21 веке военные гидрографы вновь идут в отдаленные районы Арктики. В последние годы объем комплексных океанографических исследований вырос в два раза. С 2013 года гидрографической службой Северного флота на судах «Горизонт» и «Сенеж» открыты и изучены более 30 новых географических объектов в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа», – сказал адмирал Николай Евменов.

Подводя итоги конференции, главком ВМФ, подчеркнул, что «в 2014-2015 годах океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» осуществило кругосветную экспедицию через Северный Ледовитый океан. В море Лаптевых впервые произведена высадка на берег открытого острова Яя, выполнено его картографирование и описание. Данное открытие является продолжением деятельности российских гидрографов по приращению территории Российской Федерации. Результаты гидрографических и топогеодезических работ позволили в 2016 году юридически закрепить права России на континентальный шельф в центральной части Баренцева моря, богатого минеральными и биологическими ресурсами. Данные работы получили высокую оценку Министра обороны Российской Федерации, Президента Русского географического общества генерала армии Шойгу С.К.».

«Результаты проведенных и проводимых океанографических экспедиций являются достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота по изучению арктических областей, которая была начата первыми отечественными полярными мореплавателями, значительным вкладом в реализацию национальной морской политики в области обеспечения безопасности нашей страны», – сказал адмирал Евменов в своем заключительном слове на конференции.

Справочно:

Говоря о современной Арктике сложно переоценить её стратегическое, геополитическое, экономическое значения. Сегодня львиная доля углеводородов добывается именно на шельфах наших северных морей. В пользу значимости данного региона говорит и тот факт, что всё больше внимания уделяется исследованиям и демонстрации своих интересов со стороны всехстран претендующих на полезные ископаемые бассейна Северного Ледовитого океана.

В 2013 году Президентом Российской Федерации принята «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». Данный документ закрепляет план действий органов власти, направленный на реализацию национальных интересов в Арктике. Согласно стратегии, Арктическая зона России должна обеспечить потребности государства в углеводородных, биологических, водных и иных стратегически важных ресурсах. Приоритетными направлениями являются комплексное социально-экономическое развитие региона, обеспечение экологической и военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации. Развитие региона необходимо и в свете освоения и использования Северного морского пути – важнейшей стратегической морской артерии Российской Федерации. В последнее время, западные политики всё чаще высказывают предложения о возможности использования Северного морского пути всеми государствами в свободном порядке. Ввиду этого укрепление своих позиций в данном регионе становится наиважнейшей государственной задачей Российской Федерации.

К началу XX века экспедициями российских географов была на практике доказана возможность перехода с запада на восток Северным морским путем. Даже во время русско-японской войны при посылке Второй Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток рассматривалось возможность ее прохода через Арктику.

Поражение России в Цусимском сражении заставило военно-морские и общественные круги признать необходимость не только развития Дальнего Востока, но и стратегическое развитие Северного морского пути.

По предложению начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта А.И. Вилькицкого в 1910 г. был разработан обширный проект исследования Северного морского пути. На берегах и островах СЛО предполагалось построить 16 гидрометеорологических станций, а также провести в течение 3 лет исследования Северного морского пути 3-мя отрядами, из двух судов каждый.

Вопрос о создании судов «Таймыр» и «Вайгач» возник одновременно с решением правительства от 2 апреля 1907 года по докладу товарища морского министра: «… О необходимости продолжения гидрографических работ в Северном Ледовитом океане для открытия морского сибирского пути, весьма важного для стратегических и экономических интересов России…». Разработка технического проекта и постройка судов выполнялись в период 1907-1909 годов в Санкт-Петербурге на Невском судостроительном и механическом заводе.

В октябре 1909 года суда «Таймыр» и «Вайгач» вышли из Петербурга, переход осуществлялся южным путем. 3 июня 1910 года суда прибыли в Владивосток (ттх представлено на слайде).

План экспедиции был разработан при активном участии А.В.Колчака и Ф.А.Матисена. Согласно этому плану предполагалось начать обследования Северного морского пути с запада, но потом было решено пройти от Берингова пролива к устьям рек Колыма и Лена.

В 1910 году командиром парохода «Вайгач» был назначен капитан 2 ранга Колчак А.В., парохода «Таймыр» - старший лейтенант Давыдов Б.В. (переделать слайд №2)

Общее руководство экспедицией осуществлял полковник корпуса флотских штурманов Иван Семенович Сергеев.

Личный состав экипажей обоих кораблей и экспедиции состоял из 15 офицеров и 80-ти нижних чинов.

Базой экспедиции был избран Владивосток, в который суда пришли с Балтики, совершив переход через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.

Первая попытка (1910 год) пройти мыс Дежнева закончилась неудачей – тяжелый лед и обильные снегопады не позволили экспедиции пройти дальше Берингова пролива.

За время плавания была произведена серия наблюдений над течениями и приливно-отливными явлениями. Были описаны бухты Анастасия, Наталия, святого Петра, Святого Павла и другие. Проводились геодезические работы.

Непродолжительное плавание судов экспедиции в Северный Ледовитый океан в 1910 году дало существенные результаты, положив начало планомерному и систематическому изучению отдаленных морей и побережий Российского Северо-Востока.

Второй поход экспедиции состоялся с июля по сентябрь 1911 года. Вместо ушедшего из экспедиции А.В. Колчака командиром «Вайгача» был назначен старший лейтенант К.В. Ломан.

Пароходы успешно прошли Берингов пролив и направились вдоль чукотского побережья на северо-запад. В ходе экспедиции была проведена опись чукотского берега до мыса Дежнева, получены первые научные гидрографические и гидрометеорологические исследования у берегов островов Врангеля и Геральда. Пароход «Вайгач» произвел океанологические работы от Колюченской губы к мысу Хоп на американском материке.

Выполненные работы превратили данный район Северного морского пути в пригодный и относительно безопасный для регулярных рейсов транспортных судов в летнее время. По этим материалам уже в следующем 1912 году были изданы новые мореходные карты и составлена первая лоция восточной части Северного Ледовитого океана.

В мае 1912 году суда вышли из Владивостока с задачей продолжить опись северных берегов Сибири до реки Лены.

Выйдя в Северный Ледовитый океан, экспедиция развернула широкий спектр гидрографических работ. За 4 с половиной месяца суда дошли до Таймырского полуострова, прошли около 11 тысяч миль, из них 5 тысяч миль в Северном Ледовитом океане. Экспедиция произвела опись берегов на протяжении 350 миль, пеленгами определено 760 точек, взято 2640 пеленгов и 5 высот. Всего с промером пройдено свыше 6 тысяч миль, на которых измерено 9600 глубин.

По возвращении экспедиции в Санкт-Петербург, в Главное гидрографическое управление были доставлены следующие полевые материалы: отчетные карты морской описи Медвежьих островов, мыса Святой Нос, Ляховских островов, бухты Тикси, восточного берега Таймырского полуострова и многое другое. Кроме того, были представлены карты Северного Ледовитого океана от устья Колымы до устья реки Лены и от устья Лены до Таймырского залива. Всего было составлено 12 навигационных карт масштаба 1:365 000. Плавание 1912 года впервые проложило морскую дорогу от Берингова пролива к устью Лены в бухту Тикси.

По прибытию судов во Владивосток и в процессе подготовки к новой экспедиции экипажи кораблей претерпели существенные изменения. На обоих ледоколах поменялись командиры, из Петербурга приехали на «Таймыр» - Б.А. Вилькицкий, а на «Вайгач» - П.А. Новопашенный, кроме того поменялся ряд других офицеров.

26 июня 1913 года суда отправились в новое плавание. Судам предписывалось пройти весь Северный морской путь, пробиваясь через льды в Архангельск. Начальник экспедиции, старший лейтенант Б.А. Вилькицкий приказал пароходу «Вайгач» описать южный берег о-ва Врангеля, а затем пройти к Медвежьим о-вам, к которым должен был пройти и «Таймыр», шедший промером вдоль побережья Чукотки. Далее экспедиция двигалась на запад – до о-ва Преображения, вдоль восточного берега полуострова Таймыр.

К северо-востоку от мыса Челюскин был открыт небольшой остров Малый Таймыр.

Ранним утром 21 августа 1913 года на 78° 24’ с.ш., 106°22’ в.д. вахтенные офицеры на двух судах почти одновременно внесли в судовые журналы запись: «По носу на горизонте виднеется земля». На «Таймыре» эту запись произвел Н.И.Евгенов, а на «Вайгач» первым землю увидел Л.М. Старокадомский.

Для описи вновь открытой земли с южного берега был отправлен пароход «Вайгач», восточного – пароход «Таймыр». Однако пробиться далеко на запад пароходам не удалось.

22 августа 1913 г. на мысе Берга вновь открытой земли, названной Землей Императора Николая II (c 1926 года – Северная Земля), был зачитан приказ начальника экспедиции Вилькицкого Б.А. об открытии новых земель и присоединении их к России и под оружейные залпы был поднят государственный флаг. Открытая земля официально была присоединена к России.

Результаты экспедиции 1913 года, начавшейся 9 июля, оказались самыми яркими за все годы работы. Экспедиция совершила последнее самое крупное в северном полушарии открытие неизвестной суши, которая теперь носит название архипелага Северная Земля. Были открыты: остров Вилькицкого, остров Старокадомского, остров Малый Таймыр. С непрерывным морским промером и гидрометеорологическими наблюдениями ледоколы прошли 6375миль, измерили 5180 глубин, произвели съемку береговой черты на протяжении 1125 миль. Морской съемкой были уточнены северные берега Чукотского полуострова, побережья Новосибирских островов, восточного берега Таймыра. Следует подчеркнуть, что это были не случайные, неожиданные открытия, а результат заранее запланированного выполнения комплексной программы широких и разнообразных научных исследований.

Полностью проход от Владивостока до Архангельска получилось совершить в экспедицию 1914-1915 гг. В ходе экспедиции удалось произвести опись южного берега Северной Земли, уточнить координаты о-ов Малый Таймыр и Старокадомского, открыть еще один остров, названный в честь участника экспедиции лейтенанта А.Н. Жохова.

Генеральной задачей на предстоящую экспедицию 1914 года, был проход Северным морским путем из Тихого океана в Атлантический. После зимовки во Владивостоке, подготовки судов и экипажей, ледоколы были готовы к дальнему переходу.

Этот поход получился, пожалуй, наиболее сложным и непредсказуемым. Дойдя до мыса Челюскина, проводя при этом все запланируемые гидрографические работы, было принято решение следовать дальше на запад. С 1 октября «Вайгач» и «Таймыр» встали на вынужденную зимовку. Условия, в которых приходилось работать команде, были нечеловеческими. Полярная ночь, борьба со льдом, сжимавшим суда, температуры до - 45?. Однако, несмотря на все сложности, экипажи проводили работы по изучению климата, гидрологические исследования, описывали берега.

5 сентября 1915 года, освободившись из ледового плена, «Вайгач» подошел к селению Гольчиха и принял личный состав ледоколов на борт.

Итак, весь экипаж экспедиции вновь был на своих кораблях и 16 сентября 1915 года «Вайгач» и «Таймыр» прибыли в Архангельск и завершили свои научно-исследовательские работы.

Плавания ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» увенчались многими открытиями. Это было сквозное плавание по Северному морскому пути с востока на запад. Были описаны и положены на карту большие участки морского побережья и многих ранее неизведанных островов. Была открыта Северная Земля, что стало крупнейшим и последним географическим открытием в XX веке. Попутно во время этих плаваний были собраны богатейшие материалы по гидрографическому, ледовому, гидрометеорологическому и биологическому режиму арктических морей.

Следует отметить, что это было первое плавание судов ледокольного типа в восточной Арктике. Посылка для исследования Арктики одновременно двух судов полностью себя оправдала. Большую роль в успехе экспедиции имело снабжение судов радиотелеграфом. Несмотря на то, что радиус действия судовых радиостанций был незначителен (всего около 150 миль), все же суда имели непрерывную связь друг с другом, а в конце рейса и с материком.

Также плавания ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» принесли и практическую пользу. С 1911 года пароходы стали ежегодно привозить из Владивостока разные грузы для начавших активно развиваться северно-восточных районов страны.

Результаты гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1910-1915 гг. имеют важное геополитическое значение и в наши дни, особенно в вопросах развития военно-стратегических и экономических задач, таких как обеспечение возможности круглогодичной навигации по трассам Северного морского пути, освоения природных ресурсов и расширения морских границ Российской Федерации в Арктике.

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