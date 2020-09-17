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17.09.2020 (16:05)

В армейском корпусе Балтийского флота прошла тренировка по связи

В рамках плановых занятий по боевой подготовке подразделения связи армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку на радио, радиорелейных и спутниковых средствах связи с узлами вышестоящего штаба.

В ходе мероприятия боевой подготовки специалисты подразделений связи отработали нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению подвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных линий и организацией беспроводных каналов связи.

Основной задачей тренировок является отработка организации и обеспечение устойчивых каналов всех видов связи с вышестоящими штабами, выполняющими задачи в соответствии с планом боевой подготовки сил Балтийского флота.

На мероприятие было привлечено около 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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