17.09.2020 (16:05)
В армейском корпусе Балтийского флота прошла тренировка по связи
В рамках плановых занятий по боевой подготовке подразделения связи армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку на радио, радиорелейных и спутниковых средствах связи с узлами вышестоящего штаба.
В ходе мероприятия боевой подготовки специалисты подразделений связи отработали нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению подвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных линий и организацией беспроводных каналов связи.
Основной задачей тренировок является отработка организации и обеспечение устойчивых каналов всех видов связи с вышестоящими штабами, выполняющими задачи в соответствии с планом боевой подготовки сил Балтийского флота.
На мероприятие было привлечено около 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.