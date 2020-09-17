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17.09.2020 (15:41)

Морские пехотинцы Балтийского флота выполнили стрельбы из самоходных артиллерийских установок «Нона»

Подразделения морской пехоты Балтийского флота в рамках плановой боевой подготовки провели учения с применением самоходных артиллерийских установок «Нона» на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

В ходе учений подразделения морской пехоты отработали действия в противодесантной обороне. Военнослужащие артиллерийского подразделения из самоходных артиллерийских установок «Нона» с закрытой огневой позиции выполнили стрельбы по десантному отряду условного противника.

В рамках учения морские пехотинцы также отработали действия в наступлении, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.

В плановом учении приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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