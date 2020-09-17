17.09.2020 (15:41)
Морские пехотинцы Балтийского флота выполнили стрельбы из самоходных артиллерийских установок «Нона»
Подразделения морской пехоты Балтийского флота в рамках плановой боевой подготовки провели учения с применением самоходных артиллерийских установок «Нона» на полигоне Хмелевка в Калининградской области.
В ходе учений подразделения морской пехоты отработали действия в противодесантной обороне. Военнослужащие артиллерийского подразделения из самоходных артиллерийских установок «Нона» с закрытой огневой позиции выполнили стрельбы по десантному отряду условного противника.
В рамках учения морские пехотинцы также отработали действия в наступлении, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.
В плановом учении приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.