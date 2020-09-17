17.09.2020 (15:20)

Специалисты РХБ защиты скрыли войска от высокоточного оружия условного противника в Сибири

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в рамках тактико-специального учения отработали аэрозольное противодействие высокоточному оружию и средствам разведки условного противника.

По замыслу учения, специалистам подразделений аэрозольного противодействия необходимо было скрыть скопление техники и основные силы войск, которые условный противник спланировал атаковать с воздуха используя высокоточное оружие. Военнослужащие РХБ защиты при помощи дымовых машин ТДА-3 установили плотные горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы в видимом и инфракрасном диапазоне, оказав противодействие средствам разведки и наведения оружия условного врага. Одновременно в ходе розыгрыша тактического эпизода огнеметными подразделениями были отработаны действия по уничтожению живой силы, легкобронированной и автомобильной техники «противника» из тяжелых огнеметных систем ТОС -1А «Солнцепек».

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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