17.09.2020 (14:40)

Военнослужащие ЦВО на учениях в Сибири применили новые способы противодействия высокотехнологичному оружию условного противника

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе двустороннего командно-штабного учения с мотострелковыми соединениями общевойскового объединения, проходящего на полигоне Юргинский в Кемеровской области, применили новые способы противодействия высокотехнологичному оружию условного противника.

В рамках учения военнослужащие отработали новые методы и подходы к выполнению задач в условиях многосферного воздействия условного противника на систему управления войсками. С целью противодействия высокотехнологичному оружию условного врага были созданы мобильные эшелоны с разведывательно-ударными и рейдово-штурмовыми группами. Для борьбы с ударными беспилотниками и для защиты войск от крылатых ракет на учениях активно применялись средства разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, в рамках маневров, был апробирован новый способ обеспечения непрерывности управления войсками с совместным применением радиостанций «Азарт» и БпЛА «Орлан-10», благодаря которому за счет ретрансляции с беспилотника удалось в несколько раз увеличить дальность радиосвязи.

В маневрах было задействовано около 2000 военнослужащих и более 350 единиц военной и специальной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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