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17.09.2020 (14:22)

Психологи освоили новый подход к профессиональному психологическому отбору кандидатов для обучения в военных вузах

Департаментом психологической работы Министерства обороны Российской Федерации на базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны проводится инструкторско-методический сбор специалистов психологической службы военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации по вопросам профессионального психологического отбора кандидатов для обучения в вузах, являющегося одним из основных направлений модернизации военного образования.

В работе сбора принимают участие 69 специалистов психологической службы и профессионального психологического отбора из 36 вузов Минобороны России.

Занятия проводят ведущие сотрудники Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.

Специалисты-психологи изучают новый методический аппарат по определению профессиональной психологической пригодности в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к кандидатам на обучение по программам высшего образования в военных учебных заведениях Минобороны России.

В ходе занятий, представив себя в роли абитуриентов, специалисты психологических служб военных вузов прошли психологическое обследование по новым методикам, на собственном опыте проверили их качество.

Методические рекомендации разработаны по результатам исследований сотрудников Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова совместно со специалистами научно-практического центра Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденными заместителем Министра обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации в 2020 году.

Представленный методический подход ориентирован, в первую очередь, на оценку профессионально важных качеств и личностных особенностей кандидатов, необходимых для успешного овладения выбранной специальностью офицера, а также наличия или отсутствия признаков склонности к различным формам девиантного (отклоняющегося) поведения.

По итогам работы сбора будет проведен круглый стол по актуальным вопросам проведения профессионального психологического отбора кандидатов для обучения в вузах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Психологи
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