17.09.2020 (14:27)

Специальное учение с подразделениями тыла завершилось на военной базе РФ в Таджикистане

Специальное учение с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) 201-й военной базы РФ завершилось на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

В ходе мероприятия военнослужащие выполнили задачи по всестороннему обеспечению движения военной техники в составе колонны при совершении 50-километрового марша. Для обеспечения подразделений в полевых условиях специалисты материального обеспечения развернули полевую баню и душевые для помывки личного состава, а также полевой пункт массовой заправки техники, где выполняли нормативы по заправке горючим машин штатными средствами заправки и дозаправки военной техники на поле боя с помощью топливомаслозаправщиков.

Также были отработаны вопросы по приготовлению горячей пищи и выпечке хлеба в полевых условиях, отражению нападения диверсионных групп условного противника, эвакуации с поля боя личного состава и военной техники.

Боевое охранение колонн, которые выполняли марш на полигон Ляур, обеспечили разведывательные подразделения в авангарде, а также расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Всего в трехдневном учении, которое состоялось в период с 14 по 17 сентября, приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц военной специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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