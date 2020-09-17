17.09.2020 (12:31)

В Москве прошло заседание Коллегии Минобороны Российской Федерации

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Министр обороны РФ начал заседание с рассмотрения хода выполнения планов деятельности на 2019-2025 годы в Восточном военном округе и на Северном флоте в части реализации майских указов Президента России, его поручений по итогам совещаний в Сочи и Послания Федеральному Собранию.

Как отметил Сергей Шойгу, военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении остаётся напряжённой. В Восточном военном округе предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз. На особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск.

«До конца года округ получит свыше пятисот единиц новой и модернизированной техники», – сказал Сергей Шойгу. – Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности, два зенитных ракетных полка – на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона – на комплексы «Бук-М1-2».

Глава военного ведомства отметил положительную динамику в комплектовании соединений и воинских частей военнослужащими по контракту: «С начала года отобрано около одиннадцати тысяч человек. План набора выполнен на 100%».

Далее он сообщил, что итоговым экзаменом для органов военного управления и войск округа в летнем периоде обучения стало участие в двустороннем командно-штабном учении с группировками войск на полигоне Цугол. В мероприятии было задействовано более 19 тысяч военнослужащих и двух тысяч единиц боевой техники. В рамках подготовки к нему проведён комплекс специальных учений по всем видам всестороннего обеспечения.

Кроме того, министр отметил, что военнослужащие округа активно участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Так, в Республике Бурятия и Забайкальском крае локализовано 57 очагов лесных пожаров на площади 46 тысяч гектаров. Всего к тушению привлекались 442 человека и 68 единиц техники. Для мониторинга районов природных пожаров выполнено свыше 30 вылетов армейской и 50 вылетов беспилотной авиации.

Затем были затронуты вопросы, касающиеся паводковой обстановки в Еврейской автономной области, где с 12 сентября действует сводный отряд Восточного военного округа в количестве 700 человек и 50 единиц техники. Личным составом выполняются работы по укреплению дамбы на реке Амур. Завезено порядка 450 тонн песчано-гравийной смеси, укреплены защитные сооружения в населенном пункте Ленинское общей протяженностью свыше 3 километров.

«В следующем году, – продолжил свое выступление Сергей Шойгу, – округ сосредоточит усилия на совершенствовании системы мобилизационного развёртывания, строительстве и обустройстве объектов военной инфраструктуры, обеспечении войск современным вооружением, повышении эффективности подготовки соединений и частей».

Затем глава военного ведомства заострил внимание членов Коллегии на военно-политической обстановке в Арктике, где сохраняется тенденция к осложнению. «Прежде всего, – сказал Сергей Шойгу, – это связано с нарастанием конкуренции между ведущими государствами мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Для укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальных интересов России в Арктике активно развиваем Северный флот. В текущем году запланировано свыше 20 значительных организационно-штатных мероприятий, включая формирование экипажей, поступающих в боевой состав флота надводных кораблей и подводных лодок».

Также глава военного ведомства отметил, что План подготовки на 2020 год выполняется с опережением. Проведено 3797 зачётных мероприятий, половина из них – с применением оружия. Завершена подготовка разнородной группировки сил флота. Во взаимодействии с дальней авиацией отработана практическая стрельба из всех видов оружия. Осуществлено восемь боевых походов кораблей с посещением 12 иностранных портов. В районе Норильска прошло межвидовое тактическое учение с выполнением задач по усилению охраны, обороны важных объектов и уничтожению незаконных вооружённых формирований.

Далее Сергей Шойгу рассказал о совершенствовании инфраструктуры Арктической зоны. «Продолжается строительство аэродромов Нагурская и Темп, блочно-модульных городков для вновь формируемых подразделений 3-й дивизии ПВО и объектов хранения вооружения, – сообщил министр. – Ведётся реконструкция причального фронта для новейших ракетных подводных крейсеров проекта «Борей-А».

«Северный флот оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых арктических условиях. В этом году он получит 179 единиц вооружения. Состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер с баллистическими ракетами «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», морской танкер «Академик Пашин» и гидрографическое судно «Николай Скосырев», – добавил министр.

По его словам, Северный флот успешно решает задачи в Атлантике и Средиземном море. В Арктике он не только обеспечивает безопасность районов Северного морского пути, но и участвует в изучении региона.

В настоящее время совместно с Русским географическим обществом флот проводит третью Комплексную арктическую экспедицию по научно-практическому исследованию Северного Ледовитого океана.

В заключение Сергей Шойгу предложил рассмотреть вопрос выполнения в Вооружённых Силах Плана мероприятий по реализации Основ государственной политики в области мобилизационной подготовки и мобилизации на период до 2030 года, утверждённых Президентом Российской Федерации в январе прошлого года.

«В Основах определены ключевые задачи мобилизационной подготовки, которые Вооружённые Силы решают в тесном взаимодействии с органами государственной власти», – сказал глава военного ведомства. – Для повышения эффективности совместной деятельности с 2019 года проводятся комплексные мобилизационные учения под руководством командующих войсками военных округов и Северным флотом, где отрабатывается весь спектр мероприятий перевода войск, органов государственной власти и экономики регионов на работу в условиях военного времени. Призывные комиссии по мобилизации и штабы территориальной обороны возглавляют губернаторы, что повышает качество выполнения мобилизационных мероприятий. По решению Верховного Главнокомандующего в ходе ежегодных стратегических учений проверяется готовность органов государственной власти и предприятий промышленности к выполнению задач по обеспечению мобилизационного развёртывания Вооружённых Сил в военное время».

«Для дальнейшего повышения мобилизационной готовности армии и флота нами выполняется соответствующий План, увязанный по целям, задачам и срокам проведения с мероприятиями других государственных органов», – этими слова министр завершил свое вступительное слово к членам Коллегии Минобороны.

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