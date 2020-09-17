17.09.2020 (11:38)

На Черноморском флоте прошла тренировка с подразделениями ПВО по отражению воздушных ударов

В рамках полевого выхода в зенитно-ракетном подразделении армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прошла тренировка по управлению огнем сил противовоздушной обороны.

В ходе тренировки, которая прошла на межвидовом полигоне Опук, командиры всех степеней отработали навыки по управлению подчинённым личным составом в ходе отражения воздушных ударов условного противника расчётами ЗРК «Оса» и ПЗРК «Игла».

За первые две недели полевого выхода зенитчики провели около 100 тренировок по обнаружению и поражению самолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков.

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