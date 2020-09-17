17.09.2020 (11:32)

Военнослужащие ЦВО уничтожили лагерь подготовки диверсантов на учении в Сибири

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, в рамках тактико-специального учения с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА) уничтожили лагерь подготовки диверсантов условного противника.

По замыслу учения, расчеты БЛА «Орлан-10» во время ведения воздушной разведки обнаружили лагерь подготовки диверсантов условного противника. Для уничтожения выявленных объектов были направлены артиллерийские и минометные расчеты мотострелкового соединения. Целеуказание и контроль поражения целей, имитирующих позиции, бронетехнику и живую силу условного противника, в режиме реального времени обеспечивал БЛА «Орлан-10».

В ходе учения специалистами БЛА выявлено более 200 целей с помощью фото и видеосъемки, а также тепловизоров, установленных на летательный аппарат. Беспилотники находились в воздухе более 8 часов на удалении до 200 км. Воздушная скорость варьировалась от 75 до 150 км/ч в зависимости от удаленности пункта управления. После выполнения учебно-боевых задач военнослужащие произвели посадку летательного аппарата в заданном районе на точность.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и 60 единиц военной техники.

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