17.09.2020 (11:24)

В Санкт-Петербурге курсанты и офицеры Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли участие в поминальном богослужении в Казанском соборе, где захоронен Кутузов

16 сентября – памятная дата для Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. В этот день родился генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов.

Величайший полководец, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года Михаил Илларионович Кутузов – легендарный выпускник Артиллерийской и инженерной шляхетской школы, исторического предшественника Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

В день рождения полководца курсанты и офицеры приняли участие в поминальном богослужении в Казанском соборе Санкт-Петербурга, где захоронен Кутузов. Он остался в памяти потомков легендарной фигурой. Масштабность событий, участником которых был генерал-фельдмаршал, наложила отпечаток на личность полководца, возвысив его до былинных размеров.

После торжественного молебна состоялся традиционный митинг у памятника военачальнику. Профессор кафедры истории и философии Юрий Никулин выступил перед курсантами с познавательной речью и напомнил о биографии военного деятеля, который принёс победу России в Отечественной войне 1812 года. Отдав долг памяти и восхищения тому, кто принёс победу России в Отечественной войне 1812 года, курсанты и офицеры академии возложили цветы к монументу.

Знание своей богатой истории и использование большого наследия наших героических предшественников – это залог преемственности их боевого опыта и служения своему Отечеству. По завершении митинга курсанты и офицеры академии возложили цветы к монументу.

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