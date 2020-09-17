Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.09.2020 (11:24)

В Санкт-Петербурге курсанты и офицеры Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли участие в поминальном богослужении в Казанском соборе, где захоронен Кутузов

16 сентября – памятная дата для Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. В этот день родился генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов.

Величайший полководец, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года Михаил Илларионович Кутузов – легендарный выпускник Артиллерийской и инженерной шляхетской школы, исторического предшественника Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

В день рождения полководца курсанты и офицеры приняли участие в поминальном богослужении в Казанском соборе Санкт-Петербурга, где захоронен Кутузов. Он остался в памяти потомков легендарной фигурой. Масштабность событий, участником которых был генерал-фельдмаршал, наложила отпечаток на личность полководца, возвысив его до былинных размеров.

После торжественного молебна состоялся традиционный митинг у памятника военачальнику. Профессор кафедры истории и философии Юрий Никулин выступил перед курсантами с познавательной речью и напомнил о биографии военного деятеля, который принёс победу России в Отечественной войне 1812 года. Отдав долг памяти и восхищения тому, кто принёс победу России в Отечественной войне 1812 года, курсанты и офицеры академии возложили цветы к монументу.      

Знание своей богатой истории и использование большого наследия наших героических предшественников – это залог преемственности их боевого опыта и служения своему Отечеству. По завершении митинга курсанты и офицеры академии возложили цветы к монументу.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
В ВКС подвели итоги IV Всероссийского конкурса методического мастерства «Серебряные крылья»
Самолеты Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря
ВУНЦ ВВС в Воронеже готовится к празднованию столетнего юбилея
Противолодочный самолет Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полет над акваторией Черного моря

Метки:
Праздники , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false