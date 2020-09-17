Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.09.2020 (11:00)

Танкисты армейского корпуса Черноморского флота выполнили стрельбы на полигоне Ангарский

10 экипажей танков Т-72Б3 в составе танковой роты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели стрельбы на полигоне Ангарский.

Стрельбы прошли в соответствие с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны.

Танкисты выполняли стрельбы в движении по пересеченной местности в ходе условного встречного боя.

Также экипажи танков Т-72Б3 провели учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника.

Отдельным эпизодом боевой подготовки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению противотанковых расчётов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.

Данные учебно-боевые упражнения являются обязательным элементом подготовки танковых подразделений и проводятся в различное время суток.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false