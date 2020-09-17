17.09.2020 (11:00)
Танкисты армейского корпуса Черноморского флота выполнили стрельбы на полигоне Ангарский
10 экипажей танков Т-72Б3 в составе танковой роты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели стрельбы на полигоне Ангарский.
Стрельбы прошли в соответствие с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны.
Танкисты выполняли стрельбы в движении по пересеченной местности в ходе условного встречного боя.
Также экипажи танков Т-72Б3 провели учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника.
Отдельным эпизодом боевой подготовки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению противотанковых расчётов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.
Данные учебно-боевые упражнения являются обязательным элементом подготовки танковых подразделений и проводятся в различное время суток.