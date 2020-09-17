17.09.2020 (11:00)

Танкисты армейского корпуса Черноморского флота выполнили стрельбы на полигоне Ангарский

10 экипажей танков Т-72Б3 в составе танковой роты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели стрельбы на полигоне Ангарский.

Стрельбы прошли в соответствие с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны.

Танкисты выполняли стрельбы в движении по пересеченной местности в ходе условного встречного боя.

Также экипажи танков Т-72Б3 провели учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника.

Отдельным эпизодом боевой подготовки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению противотанковых расчётов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.

Данные учебно-боевые упражнения являются обязательным элементом подготовки танковых подразделений и проводятся в различное время суток.



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