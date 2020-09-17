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17.09.2020 (10:40)

Подразделения ЮВО провели учение по стрельбе и управлению огнём артиллерии в горах Южной Осетии

Командиры мотострелковых подразделений российской военной базы в Южной Осетии провели учение по стрельбе и управлению огнём артиллерии. 

Комбаты и ротные во взаимодействии с разведывательными группами отработали порядок обнаружения и классификации замаскированных целей условного противника. Поражение мишеней выполнили расчёты самоходных гаубиц «Акация» и буксируемых минометов «Сани» с использованием средств радиолокационной и артиллерийской разведки в единой системе разведывательно-огневого комплекса. Корректировку огня и поражение целей обеспечили расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов. Также артиллеристы выполнили нормативы по занятию огневых позиций и совершению противоогневых маневров. 

В учении приняло участие более 700 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.  Стрельбы артиллеристов проводились в дневное и ночное время суток на горном полигоне Дзарцеми. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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