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17.09.2020 (10:28)

В Армении подразделения РЭБ российской военной базы провели маскировку ВВСТ в рамках БТУ

На полигоне Алагяз подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) и вооруженных сил Армении провели маскировку вооружения и военной специальной техники (ВВСТ) в рамках двустороннего батальонного тактического учения.

В ходе учения специалисты РЭБ совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач и провели маскировку танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий. Затем военнослужащие двух стран отработали радиоэлектронное прикрытие командных пунктов управления и противодействие средствам наведения авиационных ракет, воздушной разведки и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Имитацию разведывательной и ударной авиации, а также иных воздушных целей условного противника выполняли экипажи истребителей оперативно-тактической авиации МиГ-29 российской авиабазы Эребуни и штурмовики Су-25 ВС Армении.

Также операторы комплексов РЭБ защитили свою технику и отразили нападение диверсионных разведывательных групп условного противника.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Южный военный округ , Армения
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