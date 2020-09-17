17.09.2020 (10:15)

Подразделения радиоэлектронной борьбы ЮВО нарушили систему управления условного противника в ходе учений в Южной Осетии

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Южной Осетии выполнили задачи по нарушению системы управления условного противника в ходе тактико-специальных учений

Специалисты РЭБ, используя новейшие образцы военной техники, подавили средства радиосвязи, навигации и радиолокации условного противника. Они также выполнили задачи по организации и ведению радиоразведки.

В тактико-специальном учении было задействовано более 80 военнослужащих и около 15 единиц современной техники.

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