Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.09.2020 (09:40)

Подразделения МТО российской военной базы и вооруженных сил Армении обеспечили двустороннее БТУ на полигоне Алагяз

На полигоне Алагяз подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) и вооруженных сил Армении в рамках двустороннего батальонного тактического учения организовали взаимодействие и всестороннее обеспечение войск при выполнении задач.

Специалисты МТО двух стран совершили марш в район выполнения боевых задач, развернули полевой склад хранения и выдачи боеприпасов, пункт заправки горюче-смазочных материалов с применением современных средств заправки и подвоза горючего. Для организации приготовления и выдачи горячей пищи были развернуты полевые продовольственные пункты.

На последующих этапах учения военнослужащие выполнят задачи дозаправки колесной и гусеничной техники подразделений военной базы ЮВО и Вооруженных сил Армении, а также подвоз боеприпасов к огневым позициям.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Воинские контингенты иностранных государств прибывают в Россию для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020»
Под Волгоградом специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО учились перехватывать беспилотники противника
Расчеты термодымовых машин ЮВО скрыли аэрозольной завесой командный пункт от ракет условного противника
Тактический воздушный десант ЮВО совершил высадку на полигоне в Астраханской области

Метки:
Южный военный округ , Армения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false