17.09.2020 (09:40)

Подразделения МТО российской военной базы и вооруженных сил Армении обеспечили двустороннее БТУ на полигоне Алагяз

На полигоне Алагяз подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) и вооруженных сил Армении в рамках двустороннего батальонного тактического учения организовали взаимодействие и всестороннее обеспечение войск при выполнении задач.

Специалисты МТО двух стран совершили марш в район выполнения боевых задач, развернули полевой склад хранения и выдачи боеприпасов, пункт заправки горюче-смазочных материалов с применением современных средств заправки и подвоза горючего. Для организации приготовления и выдачи горячей пищи были развернуты полевые продовольственные пункты.

На последующих этапах учения военнослужащие выполнят задачи дозаправки колесной и гусеничной техники подразделений военной базы ЮВО и Вооруженных сил Армении, а также подвоз боеприпасов к огневым позициям.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

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