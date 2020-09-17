17.09.2020 (09:57)
Морские силы Каспийской флотилии выдвинулись в морские полигоны
Соединения надводных кораблей Каспийской флотилии приступили к выдвижению разнородных тактических групп в районы морских полигонов в акватории Каспийского моря.
В составе корабельных ударных группировок в море вышли носители высокоточных ракетных комплексов «Калибр» – ракетные корабли проектов 11661К и 21631 «Дагестан», «Град Свияжск» и малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала», базовые, рейдовые тральщики, противодиверсионные катера типа «Грачонок», «Раптор», десантные катера типа «Дюгонь» и «Серна», а также суда вспомогательного флота и суда обеспечения.
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