17.09.2020 (09:57)

Морские силы Каспийской флотилии выдвинулись в морские полигоны

Соединения надводных кораблей Каспийской флотилии приступили к выдвижению разнородных тактических групп в районы морских полигонов в акватории Каспийского моря.

В составе корабельных ударных группировок в море вышли носители высокоточных ракетных комплексов «Калибр» – ракетные корабли проектов 11661К и 21631 «Дагестан», «Град Свияжск» и малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала», базовые, рейдовые тральщики, противодиверсионные катера типа «Грачонок», «Раптор», десантные катера типа «Дюгонь» и «Серна», а также суда вспомогательного флота и суда обеспечения.

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