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17.09.2020 (09:15)

В Ставропольском крае специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО учились перехватывать управление беспилотниками

Подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае в ходе совместного учения подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотной авиацией условного противника. 

Военнослужащие перехватили управление беспилотным аппаратом условного противника. Перехват управления дронами военнослужащие осуществили с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы. 

В качестве БЛА условного противника были использованы мини-беспилотники, поступившие на вооружении 49-й общевойсковой армии ЮВО в текущем году.  

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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