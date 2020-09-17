17.09.2020 (09:15)
В Ставропольском крае специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО учились перехватывать управление беспилотниками
Подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае в ходе совместного учения подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотной авиацией условного противника.
Военнослужащие перехватили управление беспилотным аппаратом условного противника. Перехват управления дронами военнослужащие осуществили с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.
В качестве БЛА условного противника были использованы мини-беспилотники, поступившие на вооружении 49-й общевойсковой армии ЮВО в текущем году.
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