17.09.2020 (09:45)

Артиллеристы соединения ЮВО выполнили задачи контрбатарейной борьбы под Волгоградом

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили задачи контрбатарейной борьбы – «артиллерийские дуэли» на этапе боевой стрельбы в ходе учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Гаубичные и реактивные батареи провели состязания в скорости и точности выполнении учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли «охотника».

В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями активно применялись современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», комплексы артиллерийской разведки и беспилотная авиация.

Каждый расчет выполнил более десяти контрольных упражнений, поразив мишени из орудий самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Хоста» реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», отработав смену огневых позиций.

Всего к учению привлечено более 400 артиллеристов и около 50 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

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