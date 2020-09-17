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17.09.2020 (09:45)

Артиллеристы соединения ЮВО выполнили задачи контрбатарейной борьбы под Волгоградом

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили задачи контрбатарейной борьбы – «артиллерийские дуэли» на этапе боевой стрельбы в ходе учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области. 

Гаубичные и реактивные батареи провели состязания в скорости и точности выполнении учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли «охотника».  

В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями активно применялись современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», комплексы артиллерийской разведки и беспилотная авиация. 

Каждый расчет выполнил более десяти контрольных упражнений, поразив мишени из орудий самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Хоста» реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», отработав смену огневых позиций. 

Всего к учению привлечено более 400 артиллеристов и около 50 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Артиллерия , Южный военный округ
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