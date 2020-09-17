17.09.2020 (09:30)

Танкисты ЮВО применили тактику «танковая карусель» на полигоне под Волгоградом

Танковые экипажи мотострелкового соединения Южного военного округа на танках Т-90А уничтожили условного противника с использованием тактики «танковая карусель» на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках двустороннего батальонного тактического учения.

Огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, велся из танков с места и в движении. Экипажи посменно занимали огневые позиции. Пока первый танк выполнял стрельбу с места, второй загружал боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимал позицию для стрельбы с места. Стоит отметить, что сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажам танков были неизвестны. Также была увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-мм пушки танка – до 2200 м.

В учении принимают участие около двух тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники и авиации, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска-М1»», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», «Хоста», а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ, комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

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