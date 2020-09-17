17.09.2020 (07:53)

В ВКС подвели итоги IV Всероссийского конкурса методического мастерства «Серебряные крылья»

На торжественной церемонии в Концертном зале «Космос» Культурного центра «Салют» объявили победителей IV Всероссийского конкурса методического мастерства «Серебряные крылья, организаторами которого являются Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС.

Конкурс призван способствовать повышению уровня методического обеспечения деятельности культурно-досуговых учреждений ВКС, изучению и обобщению передового опыта культурно-досуговой работы, его распространению и внедрению в войсках.

Конкурсную комиссию возглавил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе – начальник военно-политического управления генерал-майор Александр Максимцев.

Открывая торжественную церемонию начальник Центрального офицерского клуба ВКС заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин обращаясь со сцены сказал: «В этом году мы празднуем 75 годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов и эта тема получит особое отражение в программе конкурса».

За это время конкурс собрал свыше 70 работ от 65 участников из 12 регионов страны, от Нижегородской, Тюменской, Новосибирской областей, до Краснодарского и Амурского края.

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