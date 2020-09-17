17.09.2020 (07:45)

Российские и белорусские десантники отработали первые совместные действия в ходе тактического учения “Славянское братство - 2020”

В рамках подготовительного этапа планового совместного тактического учения «Славянское братство - 2020», которое стартовало позавчера на белорусском полигоне «Брестский», подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Республики Беларусь приступили к слаживанию многонациональной тактической группы (мтгр).

В соответствии с планом подготовительного этапа учения личный состав десантников двух стран провел первую тренировку преодоления водной преграды - реки Мухавец.

Накануне, российские и белорусские десантники провели комплекс мероприятий по подготовке техники к тренировке форсирования водной преграды, а сегодня более 25 боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ “Ракушка” Псковского гвардейского соединения ВДВ и более 10 бронетранспортеров БТР-80 отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Бреста отработали первые совместные действия по форсированию реки, которое осуществлялось одновременно по двум направлениям.

“Личный состав и техника Псковского гвардейского соединения ВДВ впервые преодолевает водную преграду на незнакомой местности в Республике Беларусь на новейших образцах военной техники, поступившей в полк только в этом году”, - отметил заместитель командира гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка из Пскова гвардии подполковник Алексей Афонин - “Вместе с тем, в ходе совместных действий, экипажи боевых машин двух стран демонстрируют высокий профессионализм, слаженные действия и отличную полевую выучку” - подчеркнул заместитель командира полка.

В дальнейшем военнослужащим двух стран предстоит провести первое совместное занятие по огневой подготовке.

С 14 сентября с.г. на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020».

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе первого этапа, завершение которого планируется 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

Учения «Славянское братство» регулярно проводятся с 2015 года.

Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось в 2015 году на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах «Орешац» и «Пескови» в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает Белорусская сторона.

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

От Российской Федерации в учении принимали участие десантники Новороссийского (горного) и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений, от ССО Республики Беларусь подразделения отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединений из Витебска и Бреста, от Республики Сербия – подразделения специальной бригады Сербской армии.

В этом году учение пройдет в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

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