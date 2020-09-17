Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.09.2020 (07:35)

На Камчатке Самоходные гаубицы «Гвоздика» нанесли удары по целям с закрытых позиций

Военнослужащие отдельного самоходного  артиллерийского дивизиона  соединения морской пехоты Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России  провели практические боевые стрельбы по целям с закрытых огневых позиций. 

Самоходные 122-мм установки 2С1 «Гвоздика» для выполнения боевых упражнений совершили марш из учебно-тренировочного центра «Радыгино» на артиллерийский полигон. 

Артиллерийские расчеты отработали задачи по нанесению одиночных и групповых огневых ударов по неподвижным и движущимся целям, имитирующим пехоту и бронированную технику условного противника. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности свыше 8 километров. 

Целеуказание для артиллерия выдавалось с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Они же привлекались для объективного контроля результатов выполнения боевого упражнения.

В учении было задействовано более 20 единиц техники и порядка 70 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Сборная Тихоокеанского флота стала бронзовым призёром чемпионата Военно-Морского Флота по гребно-парусному двоеборью
В Амурской области расчеты дальнобойных САУ «Гиацинт-С» отработали новую тактику групповых ударов прямой наводкой
Более 90 тысяч мешков с песком уложили военнослужащие сводной группировки ВВО для оборудования защитных дамб и дорог в населенном пункте Ленинское Еврейской автономной области
В общевойсковом объединении ВВО в Забайкальском крае проходит сбор с молодыми лейтенантами

Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false