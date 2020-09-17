17.09.2020 (07:35)
На Камчатке Самоходные гаубицы «Гвоздика» нанесли удары по целям с закрытых позиций
Военнослужащие отдельного самоходного артиллерийского дивизиона соединения морской пехоты Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России провели практические боевые стрельбы по целям с закрытых огневых позиций.
Самоходные 122-мм установки 2С1 «Гвоздика» для выполнения боевых упражнений совершили марш из учебно-тренировочного центра «Радыгино» на артиллерийский полигон.
Артиллерийские расчеты отработали задачи по нанесению одиночных и групповых огневых ударов по неподвижным и движущимся целям, имитирующим пехоту и бронированную технику условного противника. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности свыше 8 километров.
Целеуказание для артиллерия выдавалось с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Они же привлекались для объективного контроля результатов выполнения боевого упражнения.
В учении было задействовано более 20 единиц техники и порядка 70 военнослужащих.