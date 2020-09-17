17.09.2020 (07:35)

На Камчатке Самоходные гаубицы «Гвоздика» нанесли удары по целям с закрытых позиций

Военнослужащие отдельного самоходного артиллерийского дивизиона соединения морской пехоты Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России провели практические боевые стрельбы по целям с закрытых огневых позиций.

Самоходные 122-мм установки 2С1 «Гвоздика» для выполнения боевых упражнений совершили марш из учебно-тренировочного центра «Радыгино» на артиллерийский полигон.

Артиллерийские расчеты отработали задачи по нанесению одиночных и групповых огневых ударов по неподвижным и движущимся целям, имитирующим пехоту и бронированную технику условного противника. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности свыше 8 километров.

Целеуказание для артиллерия выдавалось с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Они же привлекались для объективного контроля результатов выполнения боевого упражнения.

В учении было задействовано более 20 единиц техники и порядка 70 военнослужащих.

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