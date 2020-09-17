17.09.2020 (07:30)

Сборная Тихоокеанского флота стала бронзовым призёром чемпионата Военно-Морского Флота по гребно-парусному двоеборью

Соревнования в рамках одного из турниров первенства Военно-Морского Флота по морским видам спорта проходили в течении двух дней в акватории Амурского залива во Владивостоке. Первой частью соревновательной программы стали парусные гонки. Шесть этапов на дистанции три мили с лучшими результатами прошли курсанты Черноморского Высшего военно-морского училища имени адмирала П.С.Нахимова, команды Тихоокеанского флота и Государственного центрального морского полигона МО РФ.

Во второй день экипажи вышли на старт гребных гонок на одну милю. Серьезная борьба развернулась между тремя спортивными коллективами. На финише же лучшее время показала команда ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Вторыми пришли курсанты ЧВВМУ.

В общем зачете по итогам двух дней чемпионом стала команда ЧВВМУ имени адмирала П.С.Нахимова, серебро у ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», тихоокеанцы получили бронзовые медали.

10 сентября в столице Приморского края стартовали сразу несколько чемпионатов Военно-Морского Флота по водным видам спорта. В них принимают участие двенадцать команд, представляющих все флоты и Каспийскую флотилию, высшие Военно-морские учебные заведения и воинские части ВМФ.

По итогам соревнований во Владивостоке сформируют команды для участия в чемпионатах Вооружённых Сил Российской Федерации по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью.

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