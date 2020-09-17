17.09.2020 (07:21)

В Амурской области расчеты дальнобойных САУ «Гиацинт-С» отработали новую тактику групповых ударов прямой наводкой

В Амурской области в ходе практических занятий расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» соединения Восточного военного округа отработали новую тактику групповых ударов прямой наводкой. Новые нестандартные действия применения САУ разработаны с учетом опыта современных вооруженных конфликтов и рассчитаны на случай захода с тыла танковыми группами условного противника.

Стрельба велась в сложных погодных условиях с замаскированных позиций. Цели находились на удалении до двух километров в зоне прямой видимости. Для уничтожения танкового подразделения условного противника артиллеристам хватило одного залпа из нескольких крупнокалиберных пушек. Также артиллеристы отработали «снайперский» одиночный огонь по нескольким важным тактическим целям фугасными снарядами.

После уничтожения целей «Гиацинты» оперативно сменили позиций. Новая тактика позволяет гарантированно остановить наступление передовых сил условного противника.

Стрельбы состоялись полигоне «Трехречье» в рамках полевого выхода артиллерии общевойсковой армии Восточного военного округа. В маневрах на полигоне принимают участие более 1000 артиллеристов и задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники объединения.

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